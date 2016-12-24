(حساب المواطن) للدعم المادي مطلع فبراير

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جدة- البلاد

أوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن المرحلة الثانية من عام 2017 إلى 2020 سيتم خلالها تعديل أسعار الطاقة بشكل متدرج وبربط هذه الأسعار بالأسعار المرجعية التي ستعلن لكل نوع من أنواع الطاقة ولكنها مرتبطة إرتباطاً مباشراً بالأسعار العالمية إذا وجدت وستكون مواكبة للاسعار العالمية.

وقال معاليه : من ناحية المواطن والاستهلاك المنزلي، سيكون ” حساب المواطن” الأداءة الرئيسية، وسيتم إيداع المبالغ في هذه الحسابات لمساعدة المواطن قبل أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ

فيما أعلن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالحأن المواطن سيتم دعمه من خلال “حساب المواطن” فهو سيستلم مبلغا نقديا شهريا لمساعدته على استيعاب رفع الدعم من المستويات الحالية الى مستويات أخرى،والتفاصيل سيعلن عنها في القريب إن شاء الله وسيستطيع المواطن تخفيض استهلاكه بدون أن يفقد أيا من الرفاهية وسبل العيش المريح وفي نفس الوقت سيستفيد من هذه المبالغ التي ستحولها له الدولة بصرفها على مجالات أكثر نفعاً له.

أما معالي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان فقد أوضح أن التسجيل سيأتي في 1 فبراير من 2017 والدولة تلتزم أن أول الدفعات ستدفع قبل إجراءات تلك الأسعار،

مبينا أن الدعم سابقاً موجه للسلعة وليس للمواطن أي يأخذها من يحتاج ومن لايحتاج بنفس السعر، الآن هذا المبلغ سيذهب مالياً إلى المواطن، وبمستويات معينة مرتبطة، هذا الاختلاف في القضية، إنما مبدأ الدعم هو موجود في الدولة الآن ومستقبلاً.