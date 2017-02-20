حساب المواطن” يحسم راتب الزوجة

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الرياض – البلاد

أكد حساب المواطن أن هناك معلومات خاطئة حول البرنامج ومنها أن الحد الأعلى للدخل هو 20160 ريالاً، مبينا أن ذلك كان موجودا في الحساب كمثال توضيحي والصحيح أن السياسات لم تقر إلى الآن، داعياً الجميع للتسجيل وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

وأشار إلى ما يشاع من أن راتب الزوجة يدخل في حساب الأسرة، موضحاً أن هذه المرحلة هي مرحلة الإفصاح عن كامل المعلومات ومنها دخل الأسرة وسيتم إقرار السياسات بحسب الخطة لاحقاً.

وتضمنت الإشاعات غير الصحيحة أن المرأة تكون بصفة دائمة تابعة في التسجيل, والصحيح أنه يحق للمرأة التقدم كربة أسرة أو مستقلة متى انطبقت عليها شروط التسجيل.

وأضاف نفيا للمعلومات المتداولة، أن من كان حسابه البنكي موقوفا أو غير نشط يستطيع التسجيل، ولكن عليه تنشيط الحساب البنكي ليتمكن من الحصول على البدل وقت الصرف.