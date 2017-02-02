حساب المواطن يفتح أبوابه .. والآلاف يشرعون في التسجيل

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جدة ــ البلاد

فتح مركز حساب المواطن أبوابه الإلكترونية، أمس “الأربعاء” أمام آلاف المواطنين الراغبين في التسجيل ، حيث كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص شاهدا بنفسه على عملية الإطلاق.

وأطلقت وزارة العمل البوابة الإلكترونية للبرنامج، عبر ست مراحل، وستكون عملية التسجيل في الحساب مفتوحة على مدار 24 ساعة يوميا.

واطمأن المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي على وضع التسجيل ، مشيرا إلى أن القدرة الاستيعابية للبرنامج تبلغ 450 ألف طلب في الساعة الواحدة، وقال إن النظام المعمول به يمكن جميع الراغبين في الاستفادة من المعونات الحكومية في ظرف يومين .

فئات

وتشمل الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج: (الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون).

ويتوقع زيادة قيمة البدلات السنوية للأسر خلال الفترة 2017-2020 نتيجة الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية، ويتوقع أن يبلغ إجمالي البدلات للبرنامج بحلول 2020 ما بين 60 إلى 70 مليار ريال، وفقا لبرنامج تحقيق التوازن المالي المعلن عنه مؤخرا.

مستفيدو الضمان

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن إلحاق مستفيدي الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن.

ووفقا لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة.وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائيا، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقدا عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن، كما أن مخرجات التسجيل ستعرض على لجنة وزارية مسؤولة عن برنامج حساب المواطن لتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

تحذير

وألزم البرنامج المستخدمين الراغبين في التسجيل كافة ، بالموافقة على إقرار وتعهد يفيد بصحة كافة البيانات والمستندات والوثائق التي يتم الإفصاح عنها، متوعدا من يثبت إرساله أية معلومات غير صحيحة، بتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير بحقه، الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال، وبين البرنامج، في الإقرار الذي طالب المستخدمين بالموافقة عليه، أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الاطلاع على الحسابات البنكية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات التي يمتلكها المستخدم، وكذلك طلب أي معلومة دخول مستحقة للمستخدم، سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو غير الربحي.

قيمة

من المفترض أن تصل تكلفة برنامج حساب المواطن في عامه الأول خلال 2017، ما بين 20 و25 مليار ريال تتحملها الحكومة، في خطوة جريئة لإعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وتعتبر منصة حساب المواطن هي المنصة الوحيدة المخولة باستقبال طلبات المواطنين، سيضاف إليها برامج اجتماعية أخرى من بينها الرعاية الصحية، التعليم والسكن.

ويقوم البرنامج على تحديد مستويات استهلاك محددة، وبالتالي الترشيد سيكون مهما في تصنيف الأفراد والمستفيدين من البرنامج، حيث سيتم تقسيم الفئات إلى 5 شرائح، فيما سيتراوح التعويض بين 50% و100% حسب مستوى الدخل.

وستكون هناك مراجعة دورية للبرنامج ليعكس التغيرات في أسعار الطاقة ويحد من الإصلاحات التي قد تؤثر مرة أخرى على دخل الأسر وضعيفي الدخل.