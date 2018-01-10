حساب المواطن يودع 2.1 مليار ريال لـ 11 مليون مستحق

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء ، الدفعة الثانية من قيمة الدعم للمستحقين لشهر يناير الجاري، طبقاً لما أوضحه مدير البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، الذي قال إن قيمة مبالغ الدعم المودعة في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج لهذه الدفعة، بلغت 2.1 مليار ريال.

وأظهرت الأرقام، حصول 50 % من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل

بمعدل 935 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثاني دفعات حساب المواطن

التي شملت قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11 مليون مستفيد.

وبيَّن مدير البرنامج، أن 800 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 26% من المستحقين على دعم جزئي.

ويأتي برنامج حساب المواطن بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية

على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها

بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

وناهز إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في دفعتيه الأولى

والثانية حاجز الـ4 مليارات ريال، في وقت أوضح فيه مدير البرنامج أن الدفعة الثالثة من قيمة الدعم سيتم إيداعها

في حسابات المستحقين في العاشر من شهر فبراير المقبل

وسيستفيد منها المستحقين المكتملة طلباتهم قبل العاشر من شهر يناير الجاري.

يذكر أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع

حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادق الاستحقاق يوم سبت.