حساب المواطن يُودع 2.4 مليار لـ 12.3 مليون مستفيد

أعلن برنامج “حساب المواطن” اليوم عن إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، مشيرًا إلى أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 ملايين مستفيد رئيس، و8.6 ملايين تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع، حيث بلغت نسبة من شملهم الدعم 84 % من الأُسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقا كاملاً مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات الإحدى عشر حوالي الـ 25.2 مليار ريال.

وحرصا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين القحطاني أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، وأضاف أن التسجيل متاح حتى تاريخ العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم (نوفمبر)، كما نوه المتحدث بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.