حسنوف: مركز الملك سلمان من أهم المراكز الإغاثية

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الرياض – واس

أشاد معالي مساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشؤون السياسية والاجتماعية الدكتور علي حسنوف بعطاء المملكة وأنها من أكبر الدول المانحة عالمياً ، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أهم المراكز الإغاثية حول العالم ، متمنياً من الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي.

جاء ذلك خلال زيارته أمس للمركز ولقائه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وقال: تعرفت على المزيد من المعلومات بعد لقائي مع معالي الدكتور عبدالله الربيعة وعلمت أن المركز يقدم عملاً إنسانياً ضخماً يليق بالمملكة، ويقوم بالكثير من الأعمال الإغاثية والإنسانية في أكثر من 30 دولة يستفيد منها الملايين حول العالم.

وأشار الدكتور حسنوف للضروف المحيطة بالكثير من الدول وإحتياجها للدعم الإغاثي والإنساني في ظل أزمات اللجوء والكوارث الطبيعية، مؤكداً أن المركز من أهم المراكز الإغاثية حول العالم وأن الدول المنكوبة في أمس الحاجة لنشاطه.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات في الجانب الإغاثي والإنساني، والتعاون المتبادل بين الجانبين في هذا الخصوص.