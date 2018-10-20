حسن معاذ يعتدي بالضرب على حسين عبدالغني..  وآل الشيخ يطلب التحقيق

إدارة الاتحاد أكدت أنها ستطبق لائحة العقوبات على اللاعب

جدة- البلاد

مشاجرة قوية دارت بين حسن معاذ، مدافع الاتحاد، وحسين عبدالغني لاعب نادي أحد في الممر المؤدي إلى نهاية غرفة الملابس عقب نهاية لقاء الفريقين.

وقد تعادل الاتحاد مع نظيره أحد إيجابياً بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدت آثار الاعتداء واضحة على وجه حسين عبدالغني، الذي تداول رواد موقع “تويتر” صوره عقب المشاجرة والدماء تسيل من وجهه. وتدخل سلافين بيليتش، مدرب الاتحاد لفض الاشتباك بين اللاعبين.

من جانبه، طالب معالي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالتحقيق في الواقعة، حيث كتب عبر حسابه على موقع “تويتر” طلبت حالاً التحقيق فيما حدث بعد مباراة الاتحاد وأحد.

من جهتها أعلنت إدارة الاتحاد عن أنها ستطبق لائحة العقوبات على اللاعب حسن معاذ

وأكدت رفضها تحت أي مبرر هذه التصرفات التي لا تعكس القيم والأخلاق الرياضية العامة.