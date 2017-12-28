حصاد 2017: أقوى 10 لاعبين عرب لكرة القدم في العالم

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى من نوعها لأفضل 10 لاعبين عرب لكرة القدم في العالم لعام 2017، والتي اكتسحتها الجزائر بـ 6 لاعبين، ولن تصدر نجم كرة القدم المصري محمد صلاح هذه القائمة.

كان عام 2017 مثيراً لعشاق كرة القدم في العالم العربي. فقد شهدوا لأول مرة على الإطلاق، تأهل 4 منتخبات عربية إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم.

هما المملكة ومصر وتونس والمغرب، التي نالت جميعها فرصة المشاركة في مونديال روسيا 2018.

1- محمد صلاح



استطاع اللاعب المصري محمد صلاح المُحترف بنادي ليفربول الإنجليزي والبالغ من العمر 25 عامًا، أن يتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي المُمتاز، واقتنص المركز الأول كـ أقوى اللاعبين العرب لعام 2017 عن جدارة بما ما حققه من إنجازات كبيرة لمُنتخب بلده، ولناديه خلال موسم رياضي حافل بالأهداف والنجاحات والتألّقات.

2- ياسين براهيمي



ياسين براهيمي اللاعب الجزائري البالغ من العمر 27 عاماً، والمُحترف بنادي إف سي بورتو البُرتُغالي، والذي انضم لصفوف بورتو في صيف 2014.

شارك مع الفريق إجمالًا في 131 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 32 هدف وصنع 27 آخرين لزملائِه.

3- فوزي غلام



فوزي غلام اللاعب الجزائري صاحب 26 عاما الُحترف في نادي الدرجة الأولي الإيطالي نابولي، كمدافع ظهير أيسر .

بعدما خاض 15 مباراة مع فريقه نابولي، سجل هدفين و 3 تمريرات حاسمة، وذلك قبل أن يتعرّض لإصابة خطيرة بالركبة اليمنى مطلع نوفمبر الماضي.

4- محمد النني

فيما جاء محمد النني البالغ من العمر 25 عامًا، لاعب وسط منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزي في المركز الرابع.

5- حكيم زياش



بينما حل في المركز الخامس اللاعب المغربي حكيم زياش البالغ من العمر 24 عامًا، ولاعب وسط أياكس أمستردام.

6- سفيان هني

بينما حل في المركز السادس اللاعب الجزائري المحترف سفيان هني البالغ من العمر 26 عامًا، والمحترف في النادي البلجيكي رويال أندرلخت.

7- رياض محرز

وفي المركز السابع احتل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

8- العربي هلال سوداني



بينما المركز الثامن كان من نصيب لاعب المنتخب الوطني الجزائري ونادي دينامو زغرب الكرواتي العربي هلال سوداني

9- مهدي بن عطية



أما المركز التاسع كان من نصيب اللاعب المغربي مهدي بن عطية، المحترف بالنادي الإيطالي يوفنتوس.

10- نبيل بن طالب



واحتل المركز العاشر اللاعب الجزائري البالغ من العمر 23 عامًا، والمحترف في شالكه الألماني.