دولية

حصيلة الزلزال والتسونامي في إندونيسيا ترتفع إلى 384 قتيلا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / محرم / 1440 هـ      29 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ارتفعت حصيلة الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 384 قتيلاً بحسب حصيلة جديدة لوكالة إدارة الكوار،ث السبت، فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة.

وقالت الوكالة، إن جميع الوفيات سجلت حتى الآن في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي، محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع.

وشوهدت جثث بين الركام المتناثر قرب شاطئ المدينة البالغ عدد سكانها 350 ألفًا، بعد أن اجتاحتها أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 1,5 مترا.

وعبرت الوكالة عن مخاوف بشأن مصير مئات الأشخاص الذين كانوا يستعدون لإقامة احتفالات على الشاطئ كان من المقرر أن تبدأ مساء أمس.

ibrahim

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