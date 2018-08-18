حضور مميز للكشافة في خدمة الحجاج

مكة المكرمة- البلاد

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ما يقوم به أفراد الكشافة من أعمال تطوعية وخدمتهم لضيوف الرحمن هو محل فخر واعتزاز وشرف عظيم اختصهم الله به .

واضاف معاليه خلال استقباله نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد والوفد المرافق له، وبحضور مدير عام مكتب معالي الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد ، أن الخدمات التطوعية التي تقدم من الكشافة في المسجد الحرام ومشاركتهم مع زملائهم في الرئاسة يأتي سعياً من الجميع للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء عبادتهم وتحقيق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة.

وخلال اللقاء تم استعراض أبرز الأعمال التي تقوم بها الرئاسة من خلال عمليات الترتيب والتنظيم وما يقدمه أفراد الكشافة من دعم في إرشاد التائهين وتفويج الحشود بالمسجد الحرام وأروقته.

من جهة ثانية شاركت جمعية الكشافة ممثلة في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها بالمشاعر المقدسة في فرضية حادث حريق مجموعة حافلات لنقل الحجاج أثناء التصعيد بعرفات التي نفذتها يوم قوات الدفاع المدني المشاركة في موسم حج هذا العام 1439هـ .

وأفاد منسق الأمن والسلامة بمعسكرات الخدمة العامة منصور بن عبدالله المقيطيب أنه تم اختيار عدد من الكشافة والجوالة للمشاركة في الفرضية التي نفذتها قيادة قوات الدفاع المدني في الحج، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأمنية المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ بالحج، ,والتي كانت عبارة عن استجابة لبلاغ ورد لعمليات المشاعر المقدسة عن تعرض (7) من حافلات نقل الحجاج أثناء التصعيد بمشعر عرفة لحادث حريق يمتد إلى المخيمات المجاورة ليشمل مساحات كبيرة نتيجة لشدة الرياح ووجود الخزانات المخصصة للمولدات الكهربائية داخل المخيمات وكان دور الكشافة تمثيل دور الإصابات والوفيات الافتراضية التي نقلت إلى مناطق الفرز.

من جهته أكد قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الكشافة جزء من منظومة عمل متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وأن مشاركة الكشافة مع الدفاع المدني من أولويات واجباتهم.

في جانب آخر عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شراكة مع جمعية الكشافة العربية السعودية ، يتم بموجبها قيام أكثر من 300 كشاف من أعضاء الجمعية بإجراء اختبارات قياس السرعة والأداء لخدمة الانترنت في المشاعر المقدسة عبر تطبيق ” مقياس ” على الأجهزة الذكية ، وذلك خلال موسم حج هذا العام .

وتهدف هذه الشراكة إلى رصد جودة تجربة استخدام الانترنت في المشاعر المقدسة، وتحديد أوجه التحسين الممكنة على شبكة الاتصالات، والرقي بخدمات الاتصالات المقدمة لضيوف الرحمن.

يذكر أن مبادرة مقياس تُعد منصة وطنية لقياس المستوى العام لجودة خدمة الانترنت في المملكة بناءً على الشراكة بين الهيئة وعموم المستخدمين يتم من خلالها توفير معلومات للمستخدمين عن جودة تجربة الانترنت المقدمة لهم بشفافية وموثوقية عالية .