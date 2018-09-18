محليات

حظر استيراد أسماك الزينة الحية من المكسيك

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / محرم / 1440 هـ      18 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً على استيراد أسماك الزينة الحية من نوع (tilapia) من المكسيك.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي، أن الوزارة فرضت حظراً لهذا النوع من الأسماك بناءً على دراسة النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، والمتضمنة تأكيد وجود إصابات بمرض (tilapia lake virus)في تلك الأسماك، وتحسباً من تسرب هذا المرض إلى المملكة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

من جهته بين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر، وتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا المرض.

ibrahim

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