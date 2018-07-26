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حظر استيراد أسماك الزينة من رومانيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / ذو القعدة / 1439 هـ      26 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً على استيراد أسماك الزينة الحية من نوع (Carp cyprinus) من رومانيا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند بن سالم الحربي، أن الوزارة فرضت حظراً لهذا النوع من الأسماك بناءً على النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) المتضمنة تأكيد وجود إصابات بمرض (koi Herpesvirus disease) في تلك الأسماك.

وبين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

ibrahim

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