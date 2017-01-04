حظر استيراد الدواجن من خمس دول

شارك عبر واتساب

الرياض- واس

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن، وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من محافظات ومقاطعات في خمس دول؛ بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

وأوضحت “الهيئة” في بيان لها أمس، أن حظر الاستيراد شمل كلاً من مقاطعة باتش-كيشكون في المجر، ومحافظة خيرسون في أوكرانيا، ومحافظة لوبوسكي في بولندا، ومقاطعة فرايزلاند في هولندا، وإقليم تارن، وإقليم لوت وغارون، وإقليم أفيرون في فرنسا.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة و منتجاتهما المعاملة حرارياً، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً، أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس انفلونزا الطيو، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية.