حظر استيراد الدواجن من منشأة برازيلية

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الرياض – البلاد

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من منشأة (.SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S. A)

البرازيلية، بسبب ملاحظات تؤثر على سلامة المنتج النهائي، فيما يستمر التعليق إلى أن تزود وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي (MAPA)

في البرازيل الهيئة بتقرير فني مفصل يوضح تعديل الملاحظات .

ويأتي إيقاف المنشأة، بناءً على موافقة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة، على توصية الفريق الفني الذي زار البرازيل مؤخراً، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البرازيلية حيال وجود شبهات بممارسات غير قانونية في بعض مسالخ لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية المصدّرة لدول العالم ومنها المملكة، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وبذلك يرتفع عدد المنشآت البرازيلية التي أوقفت “الغذاء والدواء” الاستيراد منها إلى 5 منشآت، حيث أوقفت مؤخراً استيراد لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتهما من 4 منشآت..