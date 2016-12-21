حظر استيراد ثمار الفلفل من مصر موقتاً

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جدة ــــ واس

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتاً استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من جمهورية مصر العربية، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات.

وتـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

وأكدت الوزارة حرصها على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية، ومنها الخضار الطازجة والفاكهة من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة.