حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من ماليزيا وروسيا

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من دولة ماليزيا وروسيا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وجاء قرار الهيئة بناءً على تقرير التبليغ الفوري الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) الذي يفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من عترة (H5N1) في ولاية كيلانتان في ماليزيا،و كذلك ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من عترة (H5) في منطقة روستوف أوبلاست ومنطقة كوستروما أوبلاست ومنطقة بانزا أوبلاست في روسيا.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في كل من ماليزيا وروسيا ، ويستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك.