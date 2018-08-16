محليات

حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من ماليزيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / ذو الحجة / 1439 هـ      16 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من دولة ماليزيا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وجاء قرار الهيئة بناءً على تقرير التبليغ الفوري الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)

الذي يفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من عترة(H5N1) في ولاية كيلانتان.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في ماليزيا، ويستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك

ibrahim

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