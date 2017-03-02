حظر الدواجن والبيض من الكويت

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الرياض – البلاد

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من دولة الكويت، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني ، أن تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، أفاد بظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة من عترة (H5N8) في الكويت، وبناء على ذلك، صدر قرار الهيئة بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما منها.

واستثنت “الغذاء والدواء” من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور.