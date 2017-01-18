العدد 21818 18 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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حظر الطيور الحية وبيض التفقيس من انجلترا

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حظر الطيور الحية وبيض التفقيس من انجلترا
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الرياض – البلاد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظرا مؤقتا لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من دولة انجلترا ( Lincolnshire)، بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.وأبانت الوزارة أنه تم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.

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التصنيف: محليات

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