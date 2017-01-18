حظر الطيور الحية وبيض التفقيس من انجلترا
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الرياض – البلاد
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظرا مؤقتا لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من دولة انجلترا ( Lincolnshire)، بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.وأبانت الوزارة أنه تم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.
الوسوم:حظر الطيور الحية
التصنيف: محليات
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