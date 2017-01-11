حظر الليزر في المنشآت النسائية

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الدمام-حمودالزهراني

حذرت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة النسائية ، استخدام أجهزة الليزر في الصالونات النسائية، مشددة على تطبيق أقصى العقوبات في حق المخالفين،

فيما أكد مدير عام العلاقات والإعلام والمتحدث الإعلامي بأمانة الشرقية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان، حظر استخدام أجهزة الليزر داخل المنشآت النسائية، لافتا إلى تكثيف الإدارة العامة النسائية لأعمال الرقابة داخل تلك المنشآت لرصد المنشآت المخالفة، وتصحيح أوضاعها فوراً.

ورصدت الإحصائية الأخيرة للإدارة العامة النسائية ٩٣٣ مخالفة متنوعة ، خلال جولات الإدارة النسائية ممثلة في المراقبات ، والتي استهدفت منشآت نسائية في مدينة الدمام ومحافظة الخبر والظهران، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ووجود شهادات صحية للعاملات وخلوّهن من الأمراض،

إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها، بمشاركة قسم التثقيف الصحي التابع للإدارة. لافتا إلى أن الإدارة من خلال جولاتها الرقابية تهدف الى رفع مستوى الوعي الصحي للعاملات ،

ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع. وأشار المتحدث الرسمي إلى وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، بعضها تعاني من سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع،

مؤكداً أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة النسائية، مُطالباً في الوقت نفسه النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أيّ أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها، والإبلاغ عند وجود أية ملاحظة.

كما حذر جميع النساء من التعامل مع تجار الشنطة والباعة المتجولين، والذين يروجون بضائع قد يكتنفها الغموض، أو منتهية الصلاحية، أو مضاف عليها بعض المواد التي قد تتسبب في أمراض جلدية خطيرة نتيجة لهذه المستلزمات النسائية، وخاصة المساحيق ؛منها والكريمات، والتأكد من شهادة المصدر واسم المنتج وتاريخه، واقتنائها من مصادرها.