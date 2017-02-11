حظر جوالات الزوار في المدارس

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جدة – البلاد

حظرت وزارة التعليم دخول جوالات الزوار إلى المدارس، وإلزامهم بوضع الجوالات في صناديق الأمانات داخل صالات الاستقبال، وذلك في خطة تجريبية سعيًا منها إلى حماية منسوبيها من حالات الاعتداء والعنف.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تأتي في إطار محاصرة الأسباب والدواعي التي ربما تقود إلى وقوع اعتداء أو عنف،ونوهت الخطة إلى أن جوالات الزائرين للمدرسة محظورة الدخول،

ويتطلب وضعها بصناديق الأمانات داخل صالات الاستقبال، لافتة إلى أن المهام الجديدة لصالات استقبال الزوار، تشمل مهمات أمنية، منها التحقق من هوية الزائر، وتوثيق بياناته، والتثبت من خلو الزائر مما قد يلحق المدرسة بالضرر.