حظر فصل السعوديين جماعيا

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الاثنين قراراً بحظر فصل السعوديين جماعياً في المنشآت محذرةً المخالفين بإيقاف الخدمات.

وقال خالد أبا الخيل، في تغريدة على حسابه بتويتر:”وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قراراً يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي..وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.. وسيصدر بيان تفصيلي”.

وكانت مؤسسات وشركات محلية قد تعمدت الافراط بتسريح عدد من منسوبيها وذلك تحت عناوين مختلفة لأوضاعها المادية والتي ثبت أن الهدف من ذلك هو تجاوز الأنظمة والتشريعات التي يظمنها نظام العمل وأن ماتقوم به هذه المؤسسات هو من أجل تحقيق أرقام ومكاسب أكثر على حساب تجاوز فصل منسوبيها.