حفتر يتهم قطر بتمويل جماعات إرهابية

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ليبيا- وكالات

اتهم القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر قطر ودولا أخرى لم يسمها، بتقديم دعم مالي لجماعات إرهابية في بلاده.

وقال حفتر في بيان حول التطورات الأخيرة وخاصة ما شهدته العاصمة طرابلس مؤخرا من أعمال عنف، إن القوات المسلحة تراقب “الجاليات التشادية والسودانية والإفريقية عموما والعربية المتواجدة على الساحة الليبية، التي دخلت إليها نتيجة عدم السيطرة على الحدود، والتي تم دعمها وجلبها عن طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب”.

وأشار المشير إلى أن بعض هؤلاء استلموا “مبالغ مالية من دولة قطر وكذلك من دول أخرى ومن عناصر الإرهاب المتمثلة في بعض الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا.

وطلب القائد العام للجيش الليبي ربط الجنوب بالمناطق الشمالية الشرقية وتشغيل حركة الطيران العسكري والمدني للمساهمة في توفير متطلبات أهل الجنوب وتأمين تنقلاتهم، لافتا إلى أن أمن جنوب البلاد لا يستكمل إلا بالسيطرة على قاعدة الجفرة.