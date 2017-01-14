حفر الباطن تستعد لمهرجان الربيع والتراث

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الدمام – البلاد

جهزت بلدية محافظة حفر الباطن موقع مهرجان “الربيع والتراث” الذي تنطلق فعالياته في الـ 30 من شهر ربيع الآخر الحالي, وذلك بجوار منتزه الملك سلمان الواقع على طريق الملك خالد.

ويأتي تنظيم المهرجان انطلاقاً من دور البلدية تجاه خدمة أهالي المحافظة وزوارها من خلال المشاركة بالمهرجانات الاجتماعية والترفيهية حيث قامت البلدية بأعمال الردم والتسوية والإنارة لكامل موقع المهرجان إضافة إلى إعادة تأهيل منتزه الملك سلمان.

كما قام نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان رئيس بلدية محافظة حفر الباطن نايف بن مناحي بن سعيدان بزيارة تفقدية لموقع المهرجان والاطلاع على الأعمال الجارية بشأن تجهيز موقع المهرجان والتأكد من سير الأعمال.