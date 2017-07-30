(حفظ النعمة) يوزع 1000 وجبة بعرعر

عرعر – البلاد

وزع فريق مشروع حفظ النعمة بمدينة عرعر التابع لجمعية ساعد الخيرية أكثر من 1000 وجبة عشاء من فائض الأطعمة من 24 مناسبة عامة وخاصة على المستفيدين وغير المستفيدين يومي الجمعة والسبت الماضية.

وأكد القائمون على المشروع أنهم يستقبلون فائض الأطعمه يومياً عبر الهاتف المخصص على مدار الأسبوع على فترتين ،بهدف محاربة الإسراف في الأكل وترشيد الاستهلاك عبر فريق عمل، مشيرين إلى أن المطبخ الخيري الذي يقوم في إعادة فرزعة وتوزيعه ، كما خصصت مركبات مجهزة لهذا الشان.

يذكر أن المشروع أنطلق في شهر محرم للعام الحالي ووزع أكثر من 15 ألف وجبة غداء وعشاء.