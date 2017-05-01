حفل تخريج مختلط يثير جدلًا في المملكة

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جدة ــ البلاد

أثار حفل تخريج جماعي نظمته جامعة الفيصل في الرياض، جدلاً واسعاً في المملكة، بعد ان تم تداول صور تظهر فتيات مشاركات في الحفل دون نقاب.

وتسببت صور من داخل الحفل ومقاطع فيديو صورها الحاضرون ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، بجدل واسع بين السعوديين المنقسمين بين من يرى في الحفل أمرا اعتياديا مطبقا في كثير من الدول العربية والإسلامية، ومن يراه مخالفا للشريعة الإسلامية.

وتظهر في الصور، عشرات الخريجات وقد جلسن على منصة المسرح لتكريمهن والتقاط الصور التذكارية الجماعية، وبينهن من تضع النقاب واخريات دون نقاب.

وعلى موقع “تويتر” تفاعل آلاف المغردين السعوديين الذي تبادلوا الانتقادات والاتهامات التي تتكرر في كل حفل أو فعالية مختلطة تشهدها المملكة.

وقال أستاذ الفقه بكلية الشريعة في الرياض، الدكتور خالد الخشلان معلقاً على الحفل: ليست هذه بنت السعودية التي تعتز بحجابها وتفتخر بمبادئ إسلامها “.

وكتب أحد المغردين في السياق ذاته: الفتيات اصبحن كعارضات ازياء بين الرجال في مشهد مخز يندى له جبين الأحرار كيف يقبل بهذا المسؤولون وأولياء الأمور.

فيما علق مغرد ثالث ساخراً من موقف المنتقدين للحفل: للتنويه المقصود بالتبرج بحسب المفهوم السعودي التقليدي ..هو لبس الحجاب مثل بقية العالم الإسلامي و كشف الوجه.