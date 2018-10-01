حفل ضخم .. وحضورأساطير

جدة – محمد صالح

كشفت مصادر مطلعة لـ”البلاد” عن الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بإقامة حفل تاريخي ضخم، ستحتضنه العاصمة الرياض السبت القادم، الموافق 6 أكتوبر من الشهر الجاري، لسحب مراسم قرعة دور 16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية للأبطال؛ حيث جهز الاتحاد العربي لكرة القدم الحفل الكبير أسوة بحفل سحب قرعة دور 32 الذي أقيم في جدة، قبل عدة أشهر من الآن.

وأشار المصدر المقرب من الاتحاد العربي، أن المسؤولين وعلى رأسهم رئيس هيئة الرياضة ورئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ، أبدوا جاهزيتهم التامة من جميع النواحي، سواء بظهور عدد من أساطير الكرة المحلية والعربية الذين ساهموا مع أنديتهم ومنتخباتهم بتقديم المستويات وتحقيق الإنجازات، أبهروا من خلالها العالم أجمع، إضافة لحفل سيكون حديث الوسط الرياضي بالكامل.

وستجرى مراسم سحب القرعة على 16 فريقاً، وهي التي تأهلت ، وستلعب مبارياتها نوفمبر وديسمبر القادمين على أن تجرى مراسم سحب قرعة دور الثمانية فور نهاية هذا الدور في حفل ضخم آخر حتى نهاية البطولة.

يذكر أن البطولة تحظى باهتمام عربي على مستوى رفيع وتم جدولتها لتقام على مدار 11 شهراً ، ابتدأت في مايو الماضي وسيلعب النهائي في إبريل من العام القادم 2019 ورصد لها جوائز ماليه ضخمة؛ إذ سيتحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

الأندية التي تأهلت :

الجزائر :

وفاق سطيف – اتحاد العاصمة – المولدية

السودان :

المريخ

مصر :

الاتحاد السكندري – الزمالك – الإسماعيلي – الأهلي

تونس :

النجم الساحلي

السعودية:

الأهلي – الهلال – النصر

المغرب :

الوداد – الرجاء

الإمارات:

الوصل

– وفريق من الصفاقصي التونسي أو النفط العراقي