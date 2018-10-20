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حقوق الإنسان تشيد بالنتائج الأولية للتحقيق في قضية خاشقجي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / صفر / 1440 هـ      20 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالإعلان السعودي عن النتائج الأولية للتحقيق في قضية المواطن جمال خاشقجي وما انتهى اليه التحقيق من ايقاف وانهاء خدمات مجموعة من الاشخاص ممن لهم علاقة بهذه القضية

وأكدت في بيان لها عبر حسابها (بتويتر) على أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة إلى العدالة لينالوا عقابهم.

ومن جهته بين رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الجمعية د. مفلح بن ربيعان القحطاني، بأن هذه التحقيقات وهذه النتائج تؤكد أن المملكة لا تتسامح مع الخارجين على القانون أو من يعتقد أنهم مسؤولين عنهم أو متسترين على افعالهم.

وتابع القحطاني “ينبغي بعد ظهور هذه النتائج أن تتوقف تلك الحملة المنظمة و التي استهدفت الدولة السعودية ككيان بهدف النيل من سمعتها سياسياً واقتصادياً وحقوقياً”.‎

ibrahim

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