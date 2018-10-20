حقوق الإنسان تشيد بالنتائج الأولية للتحقيق في قضية خاشقجي

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالإعلان السعودي عن النتائج الأولية للتحقيق في قضية المواطن جمال خاشقجي وما انتهى اليه التحقيق من ايقاف وانهاء خدمات مجموعة من الاشخاص ممن لهم علاقة بهذه القضية

وأكدت في بيان لها عبر حسابها (بتويتر) على أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة إلى العدالة لينالوا عقابهم.

ومن جهته بين رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الجمعية د. مفلح بن ربيعان القحطاني، بأن هذه التحقيقات وهذه النتائج تؤكد أن المملكة لا تتسامح مع الخارجين على القانون أو من يعتقد أنهم مسؤولين عنهم أو متسترين على افعالهم.

وتابع القحطاني “ينبغي بعد ظهور هذه النتائج أن تتوقف تلك الحملة المنظمة و التي استهدفت الدولة السعودية ككيان بهدف النيل من سمعتها سياسياً واقتصادياً وحقوقياً”.‎