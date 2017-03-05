(حقول الملح)
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بدونك يرتمي فوقي المكان اللي نواه الذبح
شعر- محمد المغضي
بدونك يرتمي فوقي المكان اللي نواه الذبح
وتتلبّد سما الذكرى دعاء اقرب الى الإنشاد
حبيبي..وانسكب بعدك ضيا قمره وجفّ اللمح
وطاحت من مجراتي نجوم..ومالقيت بلاد
حبيبي/والوله يزرع على طيني حقول الملح
وريحة عطرك العالق/ على ثوب المسا الحصّاد
حبيبي / قمت امرّدلك من انفاس الرياح الصرح
وادوّر عمر واشعلّك.. مياه الروح في الأعياد
على طاريك تطحنّي رحى وينك… ورب القمح
وجوعي يزيد لعيونك.. ومن طيفك شحذت الزاد
وانا والدمع نغتابك..وفي الغيبه يطول السبح
وصمت الباب يتوسّد ضلوعي في رجا الميعاد
ويجبرني السكوت المس..أيادي شمعدان الجرح
وفي رحم الرماد اوئد..بقايا شمعة الميلاد
وافيض اعذار لغيابك ..الى آخر رمق في الصفح
وافتّش في السهر عنّك..ومشوار السهر يزداد
أيا/ عمر الحسن بعدك..تجرأ كل هذا القبح
متى تاخذ تفاصيلك من الظلمه وترجع ..عاد
متى تورق على احضاني..وخيل العشق تورق ضبح
متى تدفى حروف اسمي على شفاهك..تعبت براد
كفايه.. جفّت ايامي من الفرقا (يسدّك) نزح
كفايه ارضاء للغربه..ترى جفيت يكفي عناد
لك الله اشتقتلك تعزف/على صمتي موسيقى الصبح
وتتدلى على انفاسي..وتسكب في عيوني بلاد
الوسوم:(حقول الملح)
التصنيف: ملامح صبح
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