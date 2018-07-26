حكام كرة القدم يبدؤون تدريباتهم على تقنية (VAR)

بدأ حكام كرة القدم تدريباتهم على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ، بحضور ممثل من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وذلك ضمن المعسكر الذي تنظمه لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة غرناطة الإسبانية ، ويستمر حتى الـ 30 من شهر يوليو الجاري.

وضم المعسكر 17 حكماً هم: تركي الخضير، ومحمد الهويش، وشكري الحنفوش، وخالد الطريس، وعبدالرحمن السلطان، وسلطان الحربي، ومحمد النحيت، وعبدالرحمن الشهري، وخالد صلوي، وفيصل البلوي، وماجد الشمراني، وسامي الجريس، وعبدالله النحيت، وسلطان العكبري، ورائد الزهراني، وعبدالله الشهري، ومحمد السماعيل.