حكم قضائي بوقف عمل أوبر وكريم بمصر، وماذا بعد؟

صدر مؤخرًا حكم قضائي يُلزم الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما.

لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الانترنت داخل مصر.

وقد أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم يوم الثلاثاء.

وأكد مصدر إن قرار المحكمة الصادر واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.

والجدير بالذكر أن هذه الدعوى مرفوعة منذ أبريل/نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة.

وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.

ما هو رد فعل الشركتين بخصوص هذا الحكم القضائي؟

وقالت شركة كريم الإماراتية إنها”

“لم تتلق طلبًا رسمياً لوقف عملياتها في مصر وإنها ستواصل العمل هناك كالمعتاد”.

وقالت شركة أوبر تكنولوجيز في مصر في بيان:

”نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل منفصل على الإجراءات القضائية التي ما زالت تحت المداولة ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر“.

وقال المدير العام لشركة أوبر تكنولوجيز بمصر عبداللطيف واكد:

:من المهم أن نوضح أن القرار الصادر لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر… وأن الشركة مستمرة في نشاطها كالمعتاد”.

كانت أوبر قالت في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر.

على الرغم من التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وتضخم قياسي.

وأعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار في مركزها الجديد للدعم بالقاهرة.

وقالت الشركة إنها كان لديها مليون مستخدم في 2016 ووفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر.