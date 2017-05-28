حكواتي وشخصيات رمضانية في معرض الجبيل

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الجبيل -حمود الزهراني

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل لأول مرة خلال شهر رمضان المبارك مهرجاناً رمضانياً لمدة 24 يوماً.

ويتضمن المهرجان ثلاث فعاليات متنوعة بعضها يقام للمرة الأولى مثل معرض الحرمين الشريفين الذي سيقام في قاعة الأغراض المتعددة بجانب المركز الثقافي في الفناتير ويضم عدة فعاليات أهمها عرض حي لطريقة نسج وحياكة كسوة الكعبة المشرفة التي سيتم تعليقها عليها في العام 1439 هـ إضافة لـ 40 لوحة توثق المعالم الهامة في مكة المكرمة ومراحل توسعة الحرم المكي. وتستضيف القاعة كذلك الجمعيات الخيرية العاملة في الجبيل مثل الوئام وإطعام ولجنة التنمية الاجتماعية في الجبيل “تواصل”.

كما يضم المهرجان خيمة مخصصة لأكثر من 50 أسرة المنتجة ستقدم للصائمين وجبات رمضانية خلال فترتين تبدأ الأولى من الساعة 4 عصرا حتى السادسة مساءً وتستكمل الفترة الثانية من الساعة 9 مساء حتى الواحدة صباحا.

ومن الأنشطة التي يقدمها المهرجان معرض الفنون الإسلامية المتخصص بالخطوط العربية وخطوط القرآن الكريم والزخارف والتراث الاسلامي الفني 25 وتوجد بالمعرض لوحة قدمها فنانين من مختلف مناطق المملكة.