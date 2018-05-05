دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي ، تقديم المزيد من الدعم للحكومة الشرعية ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.
وأعرب الوزير الإرياني خلال زيارة إلى مقر التلفزيون النمساوي عن تقدير الحكومة الشرعية لوحدة الموقف الدولي تجاه القضية اليمنية، مشيراً إلى أن وحدة الموقف الدولي تجاه القضية اليمنية ظهر من خلال قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التي أكدت جميعها أهمية إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني، وفقاً – لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – أن القيادة السياسية اليمنية، حريصة على تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة.
وقال إن الرئيس عبدربه منصور هادي أطلق دعوات متتالية للميليشيات الحوثية قبل عاصفة الحزم وبعدها للعودة إلى جادة الصواب وتغليب مصلحة البلاد وتحكيم لغة الحوار بيد أن الميليشيا ظلت تتعامل مع قضايا البلاد والشعب اليمني من منطلق مصالحها الخاصة ومشروعها الطائفي الضيق والإملاءات المفروضة عليها من طهران.
وأشار وزير الإعلام إلى أن الحكومة الشرعية مستمرة في التزاماتها بتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مثمناً موقف دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم للشرعية الدستورية والحريص على إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.