دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي ، تقديم المزيد من الدعم للحكومة ‏الشرعية ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.‏

وأعرب الوزير الإرياني خلال زيارة إلى مقر التلفزيون النمساوي عن تقدير الحكومة الشرعية ‏لوحدة الموقف الدولي تجاه القضية اليمنية، مشيراً إلى أن وحدة الموقف الدولي تجاه القضية ‏اليمنية ظهر من خلال قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التي أكدت ‏جميعها أهمية إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.‏

وأكد الإرياني، وفقاً – لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – أن القيادة السياسية اليمنية، حريصة على ‏تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون نتيجة انقلاب ‏ميليشيا الحوثي على الدولة.‏

وقال إن الرئيس عبدربه منصور هادي أطلق دعوات متتالية للميليشيات الحوثية قبل عاصفة ‏الحزم وبعدها للعودة إلى جادة الصواب وتغليب مصلحة البلاد وتحكيم لغة الحوار بيد أن ‏الميليشيا ظلت تتعامل مع قضايا البلاد والشعب اليمني من منطلق مصالحها الخاصة ‏ومشروعها الطائفي الضيق والإملاءات المفروضة عليها من طهران.‏

وأشار وزير الإعلام إلى أن الحكومة الشرعية مستمرة في التزاماتها بتحقيق السلام وفقاً ‏للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مثمناً موقف دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ‏السعودية الداعم للشرعية الدستورية والحريص على إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.‏