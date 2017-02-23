حلقة نقاش عن دور الجامعات في مكافحة المخدرات

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الرياض – واس

نظمت وكالة الأنباء السعودية (واس) في مقرها بالرياض أمس حلقة نقاش علمية بعنوان “دور الجامعات السعودية في مكافحة ظاهرة المخدرات” بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات،

وذلك تحت رعاية معالي وزير الثقافة والإعلام عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بمشاركة أكثر من (300) أكاديمي من جامعات المملكة، ومتخصّصين من الجهات الحكومية والأمنية.

وألقى معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين كلمة أكد فيها أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في المجتمعات المعاصرة وأن دائرة الوعي توسعت مع تنوع أدوات الاتصال الحديثة وسط مخاوف لا تخفى على الجميع من كون بعض ما يدور في فلكها يُستخدم في هدم القيم، والترويج لارتكاب الجريمة من خلال تعاطي المخدرات من أجل هدم عقول شباب الأمة المنتظر منهم بناء المستقبل الزاهر للوطن في ظل رؤية طموحة وهي (رؤية المملكة 2030).

كما ألقى الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع (نبراس) عبد الإله بن محمد الشريف, كلمة مماثلة أعلن خلالها عن تقديم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مبلغ (200.000 ريال) مقسمة بواقع ( 100.000 ريال) لأفضل ثلاثة بحوث عن أضرار المخدرات من طلاب الدراسات العليا أو أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة وفق ضوابط محددة، ومبلغ (100.000 ريال) للمبادرات المتميزة في العمل الوقائي وخدمة المجتمع للجامعات السعودية المتعلقة بالمخدرات.

وبين أن معدل تزايد قضايا المخدرات ما بين عامي 1420هـ و 1437هـ بلغ قرابة 264%, ويعد معدلا مرتفعا بحسب استراتيجية علم نمو الظواهر السلبية.

من جهته أوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني أن المملكة من أوائل الدول التي حاربت المخدرات لافتاً النظر إلى أن هناك تزايدا في تعاطي المخدرات في فئة الشباب وصغار السن وهي الفئة الأكثر نسبة في المجتمع السعودي وهي الأكثر استهدافاً من عصابات المخدرات.

وخلال الحفل استعرض رئيس اللجنة الدائمة مدير مركز البحوث والدراسات بوزارة التعليم الدكتور علي بن محمد الربيعان دور اللجنة ومهامها المختلفة في مواجهة خطر المخدرات كما شهد الحفل عرض فيلم وثائقي عن (نبراس) فيما تناول الرئيس التنفيذي لمشروع (نبراس) الدكتور نزار بن حسين الصالح في عرض إلكتروني أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المشروع.