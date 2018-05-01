حلول جذرية لتغذية المدارس

الرياض- البلاد

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن الوزارة تتجه لإيجاد حلول جذرية للتغذية المدرسية، والتخلص من الحلول الوقتية والحلول قصيرة المدى؛ كون قطاع التغذية المدرسية قطاعا حيويا، والاستثمار في هذا الجانب، جاذبا للكثير من الشركات والمؤسسات والقطاعات المتخصصة، كاشفاً عن إمكانية تأسيس شركة متخصصة في التغذية المدرسية، من ضمن شركات تطوير التعليم القابضة خلال العام القادم، مما يسهم في الدفع بهذا الجانب، معللًا ذلك بأهمية وجود ذراع استثماري متمكن، يمكن من خلاله تغيير الواقع الموجود في المدارس بحجمها وبتنوعها، وبتوزيعها الجغرافي .

جاء ذلك في مؤتمر ومعرض التغذية المدرسية، الذي افتتحه الدكتور العيسى أمس، بمشاركة عدد من الجهات والشركات المحليه والدولية المتخصصة في مجال التغذية، لافتا إلى أن المؤتمر خطوة أولى نحو تغيير الصورة الحالية عن التغذية المدرسية، وتطوير هذه المنظومة في المستقبل القريب، متطلعًا إلى البدء في تطبيق التجربة على 500 مدرسة مع بداية العام الدراسي القادم .

من جهتها، قالت مديرة برنامج تطوير للتغذية غادة السياري: إن البرنامج خرج بآلية عمل جديدة، يسعى من خلالها إلى تحقيق ما تطمح إليه الوزارة، وشركة تطوير، مشيرة إلى أنه سيبدأ البرنامج في إطلاق هويته الجديدة، بعد أن تم التعاون بينه وبين الشريك الاستشاري لتطبيق التجربة على 500 مدرسة موزعة في المدن الثلاث الرئيسة الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية .