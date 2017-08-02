حلى مميز بألوان علم الكويت من الشيف نيفين عباس

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية
نقدم لكم اليوم طريقة مميزة لعمل حلى رائع يحمل ألوان علم الكويت
المقادير اللازمة
للتارت
2 كوب من الطحين الأبيض
كوب إلا ربع من الزبدة الباردة
ربع ملعقة صغيرة من الملح
نصف كوب من الماء المثلج
حبة من البيض الطازج
للكريمة
400 جرام من الكريمة الخاصة بالخفق
كوب من السكر البودرة
ثالثاً للوجه والتزيين
ربع كيلو من الفراولة
3 حبات من الكيوى
ربع كيلو من الكرز الأزرق ( بلو بيرى )
للتلميع
ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين
كوب سكر
نصف كوب ماء
عصير حبة ليمون
أو من الممكن إستبدال المكونات بالأتى
2 ملعقة كبيرة من المربى
2 ملعقة كبيرة من الماء
طريقة العمل
التارت
ينخل الطحين مرتين
يضاف له الملح ويقلب
توضع له الزبدة ويفرك باليد حتى نحصل على قوام رملى قليلاً
تضاف حبة البيض ونخفق حتى نحصل على عجينة متماسكة قليلاً
يضاف قليل من الماء مع مراعاة عدم وضع الماء دفعة واحدة والإكتفاء بوضع القليل بالقليل حتى نحصل على عجينة متماسكة
تغطى وتترك بالثلاجة نصف ساعة
تخرج بعد ذلك وتفرد على سطح مرشوش بالطحين
توضع فى قالب التارت
ثم نقوم بعمل ثقوب بها بواسطة شوكة
تضاف ورقة زبدة للعجين
ثم تضاف قليل من الحبوب لها
تخبز فى فرن متوسط الحرارة 200 درجة على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة
تخرج من الفرن وترفع الحبوب وورق الزبدة
توضع مرة أخرى بالفرن 10 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج وتترك لتبرد تماماً
تخفق الكريمة مع السكر البودرة وتترك جانباً بالثلاجة لتبرد
توضع مقادير التلميع على النار ما عادا الجيلاتين
وتترك حتى تصبح ثقيلة القوام نوعاً ما
ترفع من على النار
يذوب الجيلاتين فى قليل من الماء البارد
ثم يوضع للسيرب الذى قمنا بعمله ويقلب سريعاً ويترك ليبرد قليلاً
فى حال عمل التلميع بالمربى توضع المربى مع الماء وتقلب على النار دقيقة
توضع الكريمة داخل التارت
ثم ترص الفواكه بعد أن تقطع شرائح رقيقة كما بالصورة
يدهن وجه الفواكه بالتلميع
ثم تترك بالثلاجة لتبرد تماماً وتقدم