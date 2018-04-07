حماقي لـ(البلاد): سأقدم أجمل ما عندي لجمهور المملكة

جدة- مهند قحطان

أحيا الفنان المصري محمد حماقي، حفله الأول بالسعوديةن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، مساء أمس الأول الخميس.

وشهد الحفل الذي أقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الشباب والعائلات، الذين تفاعلوا مع أغانيه . وقدم حماقي باقة من أشهر أغانيه، منها “احلى حاجة فيكي”، وعدد آخر من أغانيه المميزة، التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها على إيه، كان وكان ، ما بلاش، اللي اختاره قلبي، من قلبي بغني، تعرفه، وغيرها مما قدمها، بناء على رغبات المعجبين. كما حرص على إهداء أغنية “أحلى حاجة فيكي” للمملكة العربية السعودية، وشعبها.

(البلاد) سألت الفنان حماقي عن شعوره، من أن أغلب الجماهير السعودية تتابعه من خلف الشاشات، فيما امتلأ المسرح بالمعجبين فقال :”شعور غريب وجميل وأنا متعطش، لأغني أمامهم وكلي فخر بالجماهير السعودية. فلها كل التقدير على حضورها بعد انقطاع دام لمدة أكثر من 15 سنة، وها أنا اليوم سأقدم أجمل شيء عندي لإسعادهم، وأشكر الهيئة العامة للترفيه على التسهيلات التي قدمتها لتقديم هذ الحفل”.

وبدأ الحفل قويا من حيث الحضور من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى التجهيزات العالمية من مسرح وإضاءة، وزاد من إثارة الأجواء الأسلوب التشويقي الذي قدم به الإعلامي السعودي فيصل الزهراني، فقرة حماقي.

وافتتح حماقي حفله بأغنية “فات” بعدها حرص على شكر الجمهور لحفاوة الاستقبال، ثم انطلق ليقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني.

وتخلل الحفل كلمة لحماقي أشار فيها إلى سعادته بتأهل منتخبي مصر، والسعودية لنهائيات كأس العالم وتمنى لهما التوفيق وأنه لم يكن يرغب في أن يتواجدا بنفس المجموعة.

ووعد الفنان بتكرار الحفل مرة أخرى في القريب العاجل.