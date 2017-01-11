حمامة تستقر فوق رأس معلم أثناء حفل تقاعده بجازان

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جازان ــ البلاد

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حمامة، وهي تحط على رأس معلم سعودي، كان يلقي كلمة في احتفال رسمي.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الحادثة وقعت في مدينة جازان، خلال احتفال للمعلمين المتقاعدين.

ويظهر في مقطع الفيديو أحد المعلمين المتقاعدين يلقي كلمة من على المنصة، لتحط الحمامة على رأسه، ويبدأ التصفيق الحار من الحضور في الصالة.

وشهد مقطع الفيديو تداولاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في المملكة؛ بسبب طرافته.