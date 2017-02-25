حماية المستهلك تناقش ارتفاع الأسعار

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الرياض – البلاد

نظمت جمعية حماية المستهلك ورشة عمل ” الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات”، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمستشارين الاقتصاديين والماليين والأكاديميين.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الدكتور رزين الرزين في كلمته الافتتاحية ، أنه بالرغم من كل الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للإسهام في الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات، إلا أن هناك حاجة لتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، والعمل على إيجاد حلول فعلية للوضع الراهن، بما في ذلك تعزيز الرقابة في السوق المحلي، والعمل على مواجهتها.

وقدم الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، لمحة تعريفية عن أهداف وبرامج الجمعية واستراتيجياتها خلال الفترة الأخيرة، التي تركز على أولويات المستهلك، وتحدث عن ارتفاع الأسعار وضرورة تبني أنظمة وسياسات غير تقليدية لمواجهة ذلك.

وخرجت الورشة بعدة توصيات ستسهم في الحد من ارتفاع الأسعار أبرزها ضرورة تعزيز سياسات وأنظمة المنافسة، والعمل على تطوير المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأسعار.