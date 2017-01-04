حماية شمال جدة من التدخين

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جدة – إبراهيم المدني

وقعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، وجمعية البر الخيرية بوادي ستارة، اتفاقية تعاون مشترك لنشر التوعية بأضرار التدخين والمخدرات لأهالي قرى وهجر شمال جدة.

ووقع الاتفاقية مدير عام” كفى” بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، ورئيس مجلس ادارة جمعية البر بوادي الدكتور محمد بن صامل السلمي؛ حيث عبر الأخير عن إعجابه بالبرامج والأنشطة التي تقدمها جمعية كفى بفروعها المنتشرة في ست محافظات للمجتمع.

وقال السلمي : يثلج صدورنا رؤية المئات من شباب الوطن، وهم يهرجون السموم من تبغ ومخدرات، والتي تفتك سنويا أكثر من 23 ألف شخص بالمملكة ، ونحن و”كفى” بهذه الاتفاقية عقدنا العزم على تطهير قرى وهجر شمال محافظة جدة من هذه الآفات.

من جهته أعرب مدير كفى عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، والتي سيكون لها الأثر الكبير على قرى وهجر شمال المحافظة، موضحاً أن سكان الشمال سيحظون بالعديد من البرامج والفعاليات التوعوية الفترة القادمة ، وعيادات “كفى” الثابتة والمتنقلة مفتوحة لتلقي الراغبين في العلاج.