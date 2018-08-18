حملات الحج الوهمية في مرمى رجال الأمن

جدة – البلاد

أوضحت النيابة العامة أن جرائم الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بمشروع كاذب ، كحملات الحج الوهمية التي تعد من قضايا الاحتيال المالي المدرجة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة أمس عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل تويتر.

وكان اللواء عبداللطيف عبدالله الشثري قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة قد كشف مؤخرا عن القبض على 72 حملة حج وهمية وإحالة 93 شخصًا للنيابة العامة، وذلك عن طريق قوة مخصصة لمتابعة حملات الحج الوهمية ليستفيد من يستحق الحج والنظامي من الخدمة المقدمة له ،

مشيرا إلى إقامة نقاط في 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة لمنع المخالفين ومن يتولى نقلهم وتطبيق العقوبات بحقهم، كما يوجد طوق أمني حول المشاعر المقدسة لمنع المتسللين من دخول المشاعر، وذلك من خلال 40 نقطة موزعة ونقاط متحركة لإقامة نقاط مفاجئة مزودة بأجهزة حديثة ذكية لكشف التصاريح غير النظامية وتتبع مصدرها.