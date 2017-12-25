حملات رقابية متزامنة في محافظتي ضباء والوجه

قامت بلديتي محافظة الوجه ومحافظة ضباء التابعة لأمانة منطقة تبوك,

بحملات رقابية متزامنة على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان, أن بلدية محافظة

ضباء قامت خلال الحملات الرقابية المتزامنة بإنذار 51 منشأة ومخالفة ما يزيد عن 24 منشأة أخرى

بغرامات مالية بلغت 22600 ريال ومصادرة ما يزيد على 50كجم مواداً غذائية فاسدة.

وأضاف أن الجولات الرقابية شملت كذلك محافظة الوجه حيث قامت البلدية بـ38 جولة رقابية شملت 199

منشأة تجارية تم خلالها ضبط 705 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومصادرة 800 لتر

من العصائر المحضرة مسبقاً, كما تم إنذار 47 منشأة وإغلاق 8 منشآت أخرى.

امانة منطقة تبوك

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