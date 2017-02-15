حملة (أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك) تنطلق من مكة

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جدة – إبراهيم المدني

بموافقة إمارة منطقة مكة المكرمة تنطلق بمكة المكرمة اليوم الأربعاء، المبادرة الوطنية للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي تحت عنوان ” أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك “، بمشاركة المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة والعاصمة المقدسة والطائف، وجامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، والطائف، وجدة، إضافة إلى جميع المؤسسات الحكومية، والهيئة العامة للرياضة بمنطقة مكة المكرمة، والأندية الرياضية.

وقد أكد مؤسس فريق نبض المجتمع التطوعي والمدير التنفيذي لحملة أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك الدكتور محمد بن علي سويدان أن الحملة ستنطلق الساعة التاسعة صباحاً رداً على الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن المملكة، وسوف يكون حفل التدشين بجميع الجامعات وبحضور جميع مديري الإدارات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من الشخصيات الإعلامية والرياضية البارزة .

وقال سويدان إن الحملة تعمل على عدة أهداف لتحقق العديد من النتائج الإيجابية وهي: رفع الروح المعنوية لجنودنا البواسل، ونشر ثقافة التبرع بالدم بشكلها الصحيح، وتجسير الوصول إلى أماكن التبرع بالدم بشكل سهل وميسر، ودعم حملات التبرع والحملات التطوعية بشكل أكثر فعالية لتحقيق أثر فعال،

ورفع مخزون بنوك الدم في المستشفيات والقطاع الصحي بطريقة غير مسبوقة، وإبراز أهمية الأعمال التطوعية الراقية والموجهة لخدمة الوطن والمواطن والتي تتوافق مع رؤية 2030، وتعزيز التشاركية وتمكين مفهوم التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في تبني المبادرات الوطنية التي تساهم في رفعة الوطن،

وتجسيد المعنى الحقيقي لممارسة المواطنة الحقة، وبناء اللحمة الوطنية، وصناعة القدوة، ودعم بنوك الدم بمشروع استدامه لتنظيم طلب التبرع بالدم من خلال موقع إلكتروني وتطبيقات للجوال.

ودعاء المؤسسات الإعلامية إلى دعم الحملة قائلا نحتاج في هذه الحملة إلى التفاعل الإعلامي الجيد لتصل رسالتنا إلى أبطال الحد الجنوبي، ونثبت للعالم أننا قلباً وقالباً مع ولاة أمرنا وجنودنا ولا نقبل التعدي على وطننا وحدودنا مهما بلغ الأمر.