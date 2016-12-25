حملة استقالات جماعية تكلـف(تويتر) مليـار دولار

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واشنطن ــ وكالات

هوت أسهم تويتر هذا الأسبوع لتمحو مليارات الدولارات من قيمتها، بعدما جددت الاستقالات الجماعية لكبار المسئولين التنفيذيين المخاوف، من عدم قدرة الشركة على النجاة من عاصفة انهيار المبيعات التي هبت عليها في وقت مبكر من هذا العام.

وهبطت أسهم الشبكة الاجتماعية بواقع 10 % منذ الثلاثاء وحتى أمس السبت، بعدما أعلن رئيس قسم التكنولوجيا أدم ماسنجر ونائب رئيس المنتجات جوش ماكفرلاند، أنهما سيتركان الشركة بحسب “سكاي نيوز”.

وهبطت هذه الأخبار بأسهم تويتر وخفضت قيمة الشركة بمقدار 1.12 مليار دولار.

تأتي استقالة ماسنجر وماكفرلاند كثاني موجة من رحيل الكبار في الشهور الأخيرة، بعد استقالة رئيس العمليات آدم باين ونائب رئيس قسم المبيعات الإعلانية ريتشارد ألفونسي، اللذين أعلنا رحيلهما خلال الستة أسابيع الماضية. وقال محللون: إن هذه الأنباء بالغة السوء لتويتر، وتوقعوا صعوبة تعافي الشركة من أضرارها.