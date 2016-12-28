حملة تثقيفية بمدارس مكة حول الحوادث المنزلية

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مكة المكرمة -واس

انطلقت حملة إعلامية توعوية تثقيفية بالشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة والدفاع المدني بالمنطقة أمس، بعنوان ” حقائق في دقائق” ، ركزت على ترسيخ مفهوم ثقافة السلامة، مستهدفة الأسرة بكل مكوناتها .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمكة المكرمة اللواء سالم المطرفي أن الحملة تأتي ضمن الخطوات الإيجابية المتزامنة مع استراتيجية المنطقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

وبين المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي : إن الحملة تعكس حرص واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بقضايا السلامة .