حملة تطوعية لطلاب مجتمع خميس مشيط تحت شعار “أبها ستبقى الأبهى”

شارك عبر واتساب

نظمت وحدة الأنشطة الطلابية في كلية المجتمع بخميس مشيط اليوم حملة تطوعية بيئية.

تحمل شعار “أبها ستبقى الأبهى” لتنظيف منتزهين من منتزهات منطقة عسير، هما:

“منتزه العزيزة، و”منتزه عين الذيبة” في مرتفعات السودة بعسير .

وأوضح وكيل الكلية الدكتور علي بن عبد الله مرزوق:

أن سبب اختيار هذين المنتزهين لصعوبة وصول شركة النظافة إليهما لوعورة المكان.

وما يتمتعان به من مناظر خلابة، وشلالات، ومياه جارية ، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة هو لفت أنظار المتنزهين إليهما.

وتنمية العادات السلوكية الحسنة التي حث عليها ديننا الإسلامي، والمساهمة في توعية المجتمع حول أهمية الحفاظ على البيئة.

وتحسين البيئة ونظافتها لتكون نقية وصحية وخالية من الأمراض.

وإشراك طلاب الكلية في العمل الميداني لحماية البيئة بما يسهم في تنمية الإحساس بالمسؤولية.