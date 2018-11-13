الرياض- واس

بدأت وزارة الصحة تنفيذ حملة توعوية عن الممارسات المخالفة في عيادات الأسنان، إذ نشرت عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان وهي “القصور في مكافحة العدوى،

وعدم وجود ترخيص للعيادة أو أنه منتهي، وعمل الكوادر بدون تسجيل مهني، إضافة إلى عمل الكوادر بدون ترخيص مزاولة مهنة، وتجاوز الاختصاص”.

وأشارت الصحة إلى أن الحملة الرقابية بهذا الخصوص ستبدأ بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، مبينة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق العيادات المخالفة تتضمن سجن الممارس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل لـ 10.000 ريال للممارس و 150.000 ريال للمؤسسة الصحية،

وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.