حملة توعية عن المركبات الكيميائية

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المدينة المنورة – البلاد

نظمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في كلية العلوم حملة توعوية بعنوان ” المركبات الكيميائية وتأثيرها على البيئة ” .

وتضمنت الفعالية مؤخراً،عروض وملصقات علمية متنوعة شملت جوانب مختلفة عن تأثير المبيدات الحشرية وأبخرة المعامل السامة والتدخين والمعادن الثقيلة على البيئة والتأثير الايجابي للوقود الحيوي والطاقة الشمسية عليها إلى غير ذلك من الموضوعات العلمية المتعلقة بإيجابيات وسلبيات المواد الكيميائية على البيئة .