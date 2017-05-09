العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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حملة توعية عن المركبات الكيميائية

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حملة توعية عن المركبات الكيميائية
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المدينة المنورة – البلاد

نظمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في كلية العلوم حملة توعوية بعنوان ” المركبات الكيميائية وتأثيرها على البيئة ” .

وتضمنت الفعالية مؤخراً،عروض وملصقات علمية متنوعة شملت جوانب مختلفة عن تأثير المبيدات الحشرية وأبخرة المعامل السامة والتدخين والمعادن الثقيلة على البيئة والتأثير الايجابي للوقود الحيوي والطاقة الشمسية عليها إلى غير ذلك من الموضوعات العلمية المتعلقة بإيجابيات وسلبيات المواد الكيميائية على البيئة .

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التصنيف: محليات

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