حملة خادم الحرمين تنجز 328 مشروعا بباكستان

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إسلام آباد -واس

استكمالاً للدور الإنساني والجهود الخيرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وضمن سلسلة المشاريع الإنشائية التي تنفذها حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق في مناطق مختلفة من باكستان لمساعدة المتضررين من الفيضانات والكوارث الطبيعية، أعلنت الحملة عن إنجاز 328 مشروعاً من مشاريع توفير المياه الصالحة للشرب.

وأوضح المدير الإقليمي لحملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني أمس أن هذه المشاريع تنوعت ما بين عمل إمدادات شبكات المياه

وتركيب مضخات يدوية وحفر آبار إرتوازية وبناء خزانات للمياه وتركيب اجهزة لتنقية المياة مزودة بالطاقة الشمسية في المجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات في 26 محافظة بجميع الأقاليم الباكستانية بتكلفة بلغت 14296657 ريال، حيث استفاد من المشروع ما يقارب مليون شخص.