حملة خادم الحرمين تنفذ مركزين صحيين في البنجاب

إسلام آباد-واس

ضمن الدور الإنساني والجهود الخيرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفي إطار سلسلة المشاريع الإنشائية التي تنفذها حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق في مناطق مختلفة من باكستان لمساعدة المتضررين من الفيضانات والكوارث الطبيعية، وتحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية فقد أعلنت الحملة عن تنفيذ مركزين صحيين في إقليم البنجاب الباكستاني .

وأوضح بيان صحفي صادر عن المكتب الإقليمي للحملة في إسلام آباد اليوم أن المركزين تم إنشاؤهما في منطقتي “ليّه” و “ديرة غازي خان” الواقعتين في الشطر الجنوبي من إقليم البنجاب الباكستاني الأكثر تضررًا من الفيضانات الكارثية التي اجتاحت البلاد عامي 2010-2011 م .وبيّن أنه تم إكمال مشروع بناء المركزين بتكلفة بلغت (1,368,130) ريال، ليخدمان ما يقارب مائة ألف مستفيد من سكان المنطقتين .

وأشار البيان إلى أن الحملة قد أنشأت سابقًا ثمانية مراكز صحية متكاملة ومجهزة بأحدث المستلزمات الطبية في المناطق التي تضررت بالزلزال في باكستان، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف بتكلفة بلغت سبعة ملايين ونصف المليون ريال.

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